Süleyman Karadeniz kimdir? Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz’in hayatı…

Süleyman Karadeniz dünya gündeminde. Serbest stilde 92 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Süleyman Karadeniz, final müsabakasında İsviçreli rakibi Samuel Scherrer’i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Peki Süleyman Karadeniz kimdir?

SÜLEYMAN KARADENİZ KİMDİR?

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Ankara ASKİ sprorcusudur ve 92 kiloda güreşmektedir. Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ASKİ sporcusu olan Süleyman Karadeniz’i “İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ASKİ Sporlu milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz kardeşim Avrupa Şampiyonu olarak hem kentimizi hem ülkemizi gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadeleriyle tebrik etti.