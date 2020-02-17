SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İlker Başbuğ’dan ‘hayali darbe senaryoları’ hakkında flaş açıklama
Süleyman Karadeniz kimdir? Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz’in hayatı…
Güreş

Süleyman Karadeniz kimdir? Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz’in hayatı…

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanan güreşçimiz Süleyman Karadeniz'in hayatı merak ediliyor. Süleyman Karadeniz'in araştırılan hayat hikayesi haberimizde...

17 Şubat 2020 11:10

Süleyman Karadeniz dünya gündeminde. Serbest stilde 92 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Süleyman Karadeniz, final müsabakasında İsviçreli rakibi Samuel Scherrer’i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Peki Süleyman Karadeniz kimdir?

SÜLEYMAN KARADENİZ KİMDİR?

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Ankara ASKİ sprorcusudur ve 92 kiloda güreşmektedir. Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ASKİ sporcusu olan Süleyman Karadeniz’i “İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ASKİ Sporlu milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz kardeşim Avrupa Şampiyonu olarak hem kentimizi hem ülkemizi gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadeleriyle tebrik etti.

Son güncelleme 11:10 | 17 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Gaziantep
Bugün - 20:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR