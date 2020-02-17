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SON DAKİKA | Galatasaray’da Mario Lemina şoku! Fenerbahçe derbisinde yok…
Süper Lig

SON DAKİKA | Galatasaray’da Mario Lemina şoku! Fenerbahçe derbisinde yok…

Son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

17 Şubat 2020 19:12

Süper Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da maçın son anlarında sakatlanan Mario Lemina’dan sarı kırmızılıları üzecek haber geldi.

Son haftalardaki performansıyla takımın en iyileri arasında olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Lemina’nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı açıklanmazken sarı kırmızılı kulüp konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

Son güncelleme 19:57 | 17 Şubat 2020
Fenerbahçe galatasaray Mario Lemina
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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