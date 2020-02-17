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Sergen Yalçın’dan yeni taktik… Yeşil sahada basketbol!
Beşiktaş

Sergen Yalçın’dan yeni taktik… Yeşil sahada basketbol!

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, yeni bir taktik hazırlığında... Sergen Yalçın, yeni taktiği için Elneny ve Atiba'dan özel istekte bulundu.

17 Şubat 2020 09:48

Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle Süper Lig'deki zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş, rotasını Trabzonspor sınavına çevirdi. Siyah-beyazlı futbolcular dünü izinli geçirirken Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ümraniye'deydi. Genç çalıştırıcı yardımcılarıyla birlikte takımın durumunu masaya yatırdı ve Trabzonspor'u Vodafone Park'taki karşılaşmada nasıl yenmeleri gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Sergen Yalçın, hafta içinde oyun planını netleştirecek. Beşiktaş’ın hocası, rakibin analizini önce futbolcularına izlettirecek, ardından antrenmanlarda pratik yaptıracak.

Geriden topla çıkışlardaki süreyi düşürmek isteyen Sergen Yalçın'ın, taktik çalışmalarda bu konu üzerinde durması bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcı, savunmanın önündeki oyuncular Atiba ve Elneny'den topu daha hızlı şekilde hücum bölgesine göndermesini istiyor.

Beşiktaş böylece basketboldaki ‘geçiş oyunu'nun bir benzerini uygulayacak.

Son güncelleme 09:48 | 17 Şubat 2020
beşiktaş sergen yalçın
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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