Sergen Yalçın’dan yeni taktik… Yeşil sahada basketbol!

Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle Süper Lig'deki zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş, rotasını Trabzonspor sınavına çevirdi. Siyah-beyazlı futbolcular dünü izinli geçirirken Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ümraniye'deydi. Genç çalıştırıcı yardımcılarıyla birlikte takımın durumunu masaya yatırdı ve Trabzonspor'u Vodafone Park'taki karşılaşmada nasıl yenmeleri gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Sergen Yalçın, hafta içinde oyun planını netleştirecek. Beşiktaş’ın hocası, rakibin analizini önce futbolcularına izlettirecek, ardından antrenmanlarda pratik yaptıracak.

Geriden topla çıkışlardaki süreyi düşürmek isteyen Sergen Yalçın'ın, taktik çalışmalarda bu konu üzerinde durması bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcı, savunmanın önündeki oyuncular Atiba ve Elneny'den topu daha hızlı şekilde hücum bölgesine göndermesini istiyor.

Beşiktaş böylece basketboldaki ‘geçiş oyunu'nun bir benzerini uygulayacak.