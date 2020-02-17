Ricardo Quaresma’dan Marega’ya destek mesajı!

SKOR / Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, eski takımı Porto'da oynayan ve ırkçı tezahürata maruz kaldığı için sahayı terk eden Moussa Marega’ya, kişisel sosyal medya hesaplarından destek verdi.

“BEN DE IRKÇILIK KURBANIYIM”

Portekizli oyuncu, Facebook’taki hesabından yayınladığı mesajda, “Saha içinde ve dışında ben de ırkçılığın kurbanı oldum, Marega ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Sahadaki futbolcunun moralini bozmak için bir insanın ten rengi veya ırkı argüman olarak kullanılmamalıdır. Irkçılığın toplumda yer bulmaması ve cezalandırılması gerekiyor…” ifadelerini kullandı.

MAREGA SAHAYI TERK ETMİŞTİ

Portekiz Ligi’nin 21.haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto’nun Malili futbolcusu Moussa Meraga, takım arkadaşlarının tüm desteğine rağmen 71. dakikada sahayı terk ederek soyunma odasına gitmişti.

Portekiz`de çirkin olay! Marega`ya ırkçı saldırı... Portekiz`de oynanan Vitoria Giumaraes - Porto mücadelesinde tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti. İlgili Haberi Oku