Portekiz’de çirkin olay! Marega’ya ırkçı saldırı…

Portekiz devi Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, deplasmanda oynadıkları Vitoria Giumaraes karşılaşmasında rakip taraftarların ırkçı saldırısına maruz kaldı. Karşılaşmada 1-1'lik eşitliği bozan ve 60'ıncı dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Marega, rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarına 11 dakika tahammül edebildi. Yıldız futbolcu, maçın 71'inci dakikasında ırkçı tezahüratlara tepki göstererek soyunma odasının yolunu tuttu.

Marega takım arkadaşları ve rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme ve durdurma girişimlerine aldırış etmeyerek, ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için “Bu, utanç verici” diye bağırarak sahayı terk etti.

Marega, sahadan çıkarken rakip takım taraftarlarına el işareti yaparak da karşılık verdi. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ise Marega'nın yerine Manafa'yı oyuna aldı. Porto, karşılaşmayı Marega'nın golüyle 2-1 kazanarak deplasmandan 3 puanla döndü.