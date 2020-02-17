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Portekiz’de çirkin olay! Marega’ya ırkçı saldırı…
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Portekiz’de çirkin olay! Marega’ya ırkçı saldırı…

Portekiz'de oynanan Vitoria Giumaraes - Porto mücadelesinde tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto’nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

17 Şubat 2020 07:48

Portekiz devi Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, deplasmanda oynadıkları Vitoria Giumaraes karşılaşmasında rakip taraftarların ırkçı saldırısına maruz kaldı. Karşılaşmada 1-1'lik eşitliği bozan ve 60'ıncı dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Marega, rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarına 11 dakika tahammül edebildi. Yıldız futbolcu, maçın 71'inci dakikasında ırkçı tezahüratlara tepki göstererek soyunma odasının yolunu tuttu.

Marega takım arkadaşları ve rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme ve durdurma girişimlerine aldırış etmeyerek, ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için “Bu, utanç verici” diye bağırarak sahayı terk etti.

Marega, sahadan çıkarken rakip takım taraftarlarına el işareti yaparak da karşılık verdi. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ise Marega'nın yerine Manafa'yı oyuna aldı. Porto, karşılaşmayı Marega'nın golüyle 2-1 kazanarak deplasmandan 3 puanla döndü.

Son güncelleme 07:49 | 17 Şubat 2020
ırkçılık Moussa Marega portekiz Porto
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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