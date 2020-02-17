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Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz nereli? İşte hayatı…
Boks

Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz nereli? İşte hayatı…

Survivor'ın başlamasıyla birlikte yarışmacıların hayatları hakkında birçok detay araştırılmaya başlandı. Survivor'daki iddialı isimlerden olan Parviz Abdullayev de merak edilen isimler arasında. Profesyonel kikckboks sporcusu olarak tanınan Parviz Abdullayev'in hayat hikayesi haberimizde...

17 Şubat 2020 14:58

2010 yılında Azerbaycan’da yılın ilk 10 sporcusundan biri olarak seçilen Parviz Abdullayev’in hayatı hakkındaki bilgiler Survivor’a katılmasıyla birlikte daha çok emrak edilmeye başlandı. Profesyonel kikboks kariyeri ile ön plana çıkan Parviz Abdullayev'in biyografisi haberimizin devamında…

 

PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den beri “Cobra” kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.

Son güncelleme 14:59 | 17 Şubat 2020
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