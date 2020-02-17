Manchester United’ın efsane kalecisi hayatını kaybetti! ‘Münih Kahramanı’ uçak faciasından kurtulmuştu

İngiliz devi Manchester United’ın eski kalecilerinden Harry Gregg, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Manchester United’ın efsane kalecileri arasında gösterilen Harry Gregg, ‘Kırmızı Şeytanlar’ın 6 Şubat 1958 tarihinde Münih’te geçirdiği uçak faciasında sağ kurtulmayı başarmıştı. Harry Gregg’in feci kazada birçok yolcuyu kurtarması nedeniyle kendisine ‘Münih Kahramanı’ lakabı takılmıştı.

Manchester United takımından sekiz futbolcunun ölümü ile sonuçlanan uçak kazasında Harry Gregg, İngiliz ekibinin bir başka efsanesi Bobby Charlton’ın hayatını kurtardı. Bobby Charlton, daha sonra verdiği röportajda olay anını anlatırken “Harry Gregg olmasaydı hayatta olamazdım. Benim hayatımı kurtardı. Benim dışımda bir de küçük bir bebeği uçak enkazından çıkardı” demişti.

Harry Gregg, 1957 yılının Aralık ayında Manchester United’a 23 bin pound karşılığında transfer oldu. Bu, o dönem bir kaleciye ödenen en yüksek rakam olarak tarihe geçti. Manchester United formasını 247 kez terleten Harry Gregg, transfer olduktan yaklaşık iki yıl sonra Manchester United’ın Münih’te yaşadığı facianın tanığı oldu. Harry Gregg, Kuzey İrlanda Milli Takımı formasını ise 25 kez terletti.

Münih’te yaşanan uçak kazası ile ilgili bir dönem BBC’ye konuşan Harry Gregg, “Sürekli o anı düşünüyorum dersem yalan olur. İşin doğrusu bunu yaparsam deliririm. Medyanın feci kaza hakkında konuşmayı sevmesini anlıyorum. Yaşananları merak ettikleri için insanları suçlayamam. Ancak bu olayı arkamda bıraktım. Eğer bunu yapamasaydım hayatımda yol alamazdım” demişti.

MÜNİH FACİASI

Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Final maçında Manchester United, Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi kazanan Manchester United kafilesi, İngiltere’ye dönmek üzere uçağa bindi. Ancak uçakta yeterli yakıt olmadığı için Münih'e yakıt ikmali için iniş yapılmak zorunda kalındı. Yakıt aldıktan sonra kalkış sırasında yeteri kadar yükselemeyen uçak havaalanı tellerinin yakınına düştü. 6 Şubat 1958’de yaşanan bu kaza tarihe ‘Münih hava faciası’ olarak geçti.

Uçakta bulunan futbolculardan Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor ve Billy Whelan hayatını kaybetti.