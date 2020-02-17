Manchester City’yi bekleyen tehlike! İki şampiyonluk gidebilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 2012-2016 yılları arasında sponsor gelirlerini yüksek gösterdiği için UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 yıl Avrupa kupalarından men cezasına çarptırıldı. Aldığı ceza sonrası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) gidecek olan Manchester City’yi, bir tehlikenin daha beklediği öğrenildi. Eğer CAS’tan olumsuz bir yanıt gelirse, Premier Lig yönetiminin de Manchester City hakkında soruşturma başlatabileceği iddia edildi.

İngiliz basınında çeşitli gazetelerde yer alan haberlere göre, eğer Premier Lig yönetimi Manchester City’ye puan silme cezası verirse, 2014 ve 2012 yılı şampiyonluklarının tehlikeye girebilecek. 2012 yılının, eğer açılırsa, soruşturmaya dahil edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, 2014 yılı soruşturmanın içinde yer alacak. CAS’ta gelecek olumsuz bir karar sonrası Premier Lig yönetiminin harekete geçmesi durumunda Manchester City, ciddi bir puan silme cezası ile karşı karşıya kalacak.

Manchester City, 2012 yılında Manchester United, 2014 yılında ise Liverpool ile şampiyonluk yarışına girişmiş, inanılmaz bir çekişmeye sahne olan yarışlarda Manchester City birinde eşit, diğerinde iki puan farkla mutlu sona ulaşmıştı.

İKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI DA NEFES KESMİŞTİ

Manchester City, 2012 yılında ezeli rakibi Manchester United ile giriştiği nefes kesen şampiyonluk yarışını 89 puanla zirvede tamamlamıştı. Rakibi ile aynı puanı toplayan Manchester United, ikili averajla ligi ikinci sırada bitirmişti. Ancak 2011-2012 yılının soruşturmaya yer alıp almayacağı belirsiz…

Eğer sponsorluk anlaşması 2011-2012 sezonunun içinde yer alan bir tarihte beyan edilmişse, bu efsane sezon da soruşturmaya girecek.

İngiltere Premier Lig’de bir başka nefes kesen şampiyonluk yarışı da 2013-2014 sezonunda yaşanmıştı. Liverpool ile amansız bir mücadeleye giren Manchester City, sadece 2 puan farkla şampiyonluğa ulaşmıştı. O sezon, Liverpool Kaptanı Steven Gerrard’ın Chelsea maçında ayağının kayması sonrasında Demba Ba’nın attığı gol hafızalara kazınmıştı. O maç öncesi liderlik koltuğunda oturan Liverpool, bitime üç hafta kala aldığı mağlubiyet sonrasında şampiyonluğu Manchester City’ye kaptırmıştı.