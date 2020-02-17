SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Suriye Ordusu, Halep'in kontrolünü ele geçirdi
MAÇ SONUCU | Lazio 2-1 Inter
İtalya Serie A

MAÇ SONUCU | Lazio 2-1 Inter

Lazio, Çizme'de şampiyonluk yarışı verdiği rakiplerinden Inter'i sahasında 2-1 mağlup etmeyi başararak ikinci sıraya yükseldi.

17 Şubat 2020 00:47

İtalya Serie A’nın 24. haftasında Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak kritik bir virajı döndü.

Juventus’un kazandığı haftada iki takım da yarışta geriye düşmemek adına mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta Inter 44. dakikada Ashley Young’ın golüyle 1-0 öne geçti.

50. dakikada Immobile, de Vrij’in yaptığı penaltı sonrasında topun başına geçerek skora 1-1’lik dengeyi getirdi. 69. dakikada Lazio kaptanı Sergej Milinkovic-Savic, taraftarları sevince boğan golü atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca zirve yarışındaki kritik maçı Başkent ekibi kazandı.

Bu sonuçla Lazio 56 puanla 2. sıraya yükselirken, Inter 54 puanla 3. sıraya geriledi. Lider Juventus’un ise 57 puanı bulunuyor.

Son güncelleme 00:48 | 17 Şubat 2020
İNTER İtalya Serie A lazio
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Gaziantep
Bugün - 20:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR