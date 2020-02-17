MAÇ SONUCU | Lazio 2-1 Inter

İtalya Serie A’nın 24. haftasında Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak kritik bir virajı döndü.
Juventus’un kazandığı haftada iki takım da yarışta geriye düşmemek adına mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta Inter 44. dakikada Ashley Young’ın golüyle 1-0 öne geçti.
50. dakikada Immobile, de Vrij’in yaptığı penaltı sonrasında topun başına geçerek skora 1-1’lik dengeyi getirdi. 69. dakikada Lazio kaptanı Sergej Milinkovic-Savic, taraftarları sevince boğan golü atarak takımını 2-1 öne geçirdi.
Geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca zirve yarışındaki kritik maçı Başkent ekibi kazandı.
Bu sonuçla Lazio 56 puanla 2. sıraya yükselirken, Inter 54 puanla 3. sıraya geriledi. Lider Juventus’un ise 57 puanı bulunuyor.