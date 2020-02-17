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Larkin’e büyük onur!
Euroleague

Larkin’e büyük onur!

Anadolu Efes forması giyen Larkin, Euroleague'de sezonun MVP'si ödülüne aday gösterildi.

17 Şubat 2020 14:22

Euroleague’de sezonun en değerli oyuncu (MVP) adayları belli oldu. Adaylar arasında, Türk Milli Takımı oyuncusu olan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin de yer aldı. Euroleague´in resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile en değerli oyuncu (MVP) adayları açıklanırken, Anadolu Efes´in yıldızı Shane Larkin ve Maccabi FOX Tel Aviv oyuncusu Scottie Wilbekin de adaylar arasında gösterildi.

MVP adayları arasında Shane Larkin ve Scottie Wilbekin´in yanı sıra Barcelona´dan Nikola Mirotic, CSKA Moskova´dan Mike James, Panathinaikos OPAP´tan Nick Calathes, Real Madrid´den Anthony Randolph ve Valencia Basket´ten Bojan Dubljevic yer aldı.

Son güncelleme 14:22 | 17 Şubat 2020
anadolu efes euroleague larkin
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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