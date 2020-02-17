Irkçı söylemi sonrası kovuldu

İngiltere Championship’te Huddersfield Town’ın deplasmanda Derby ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumlayan Craig Ramage’ın, yaptığı ırkçı eleştiri nedeniyle görevine son verildi. BBC Radio Sportscene’de görev yapan 49 yaşındaki eski futbolcu Craig Ramage, “Siyahi futbolcuların biraz kulakları çekilmesi gerek” şeklindeki ifadesi nedeniyle kovuldu. Derby’de forma giyen Max Lowe’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası ortaya çıkan skandal sonrası kanal yönetimi, Craig Ramage ile artık çalışmama kararı aldı.

Maçta sonra yaptığı yorumda “Siyahi genç futbolcuların vücut hareketlerine, tavırlarına, duruşlarına baktığımda biraz kulaklarının çekilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Eğer büyükleri olarak benden bir tavsiye isterlerse, form tutmak için temellerine geri dönmeli, çok çalışmalı ve doğru şeyleri yapmalılar” dedi. Kanal sözcüsü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu sözler kabul edilemez. Bu nedenle Craig Ramage ile yollarımızı ayırdık ve sözlerini Poscast’ten çıkarıldı. Konu ile ilgili soruşturmamız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Öncelikle sözleri Podcast yayınından kaldıran BBC yönetimi, sonra da Craig Ramage ile yollarını ayırdı. Kanal yönetimi, bu sözlerin Podcast’e nasıl girdiğinin de araştırılacağını ve sorumlunun gereken cezayı alacağını belirtti.

Derby forması giyen siyahi futbolculardan Max Lowe, kullandığı ırkçı söylem nedeniyle Craig Ramage’a tepki göstermişti. Craig Ramage’ın sözleri sonrası takımdaki siyahi futbolcular ile konuştuğunu belirten Max Love, genç futbolcuların yapılan yorumdan oldukça olumsuz etkilendiğini yazmıştı.