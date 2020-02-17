Hedef tuttu

Galatasaray, evinde Malatya'yı ağırladı ama misafir ekibin forması sarı-lacivert olsa izleyenler derbi erken oynanıyor zannedecek! Pozisyon zenginliği, gerginlik, klasik hakem hataları futbolun içinde olan şeyler. “Her iki takım da hem galibiyeti hak etti hem de mağlubiyeti” desek yanlış olmayacak! Defansif ve bireysel hatalar, seyri belki de bu kadar güzel hale getirdi.

Terim, ikinci yarıda 5'te 5 yaparak takımını zirveye ortak etti. Eksikler hep başa bela. Ömer Bayram sol bekte, 45 dakika sağ bekte oynayan Şener adeta tel tel döküldü. Malatya'nın kanat oyuncuları Bifouma ve Gökhan her iki kanatı da etkili kullandı. Onyekuru ve Feghouli de buna karşılık verdi ancak son vuruşlardaki beceriksizlikler maçı tehlikeye soktu.

Hakem Alper Ulusoy ve ekibi yatıp kalkıp VAR'a dua etsin. Penaltı doğru karardı. Ortam bu kadar gerilmişken Galatasaray'ın ofsayttan yediği golü neredeyse geçerli sayacaktı. Gökhan Töre'yi ikinci sarıdan ihraç etmesi gerekiyordu. Seri'nin top eline çarptı mı, çarpmadı mı? Gri pozisyonların hepsinde VAR'a danıştı.

Haftaya Fenerbahçe ile oynayacak Galatasaray'ın defansı ‘S.O.S' veriyor. Tamam; Yeni Malatya bu ligin iyi takımlarından ancak kendi evinde gol atmakta bu kadar zorlanırsan Kadıköy'de ne yapacaksın?

Falcao belli ki üst üste maç çıkaramayacak. Adem her maçta gol atıyor ve hırsıyla dikkat çekiyor. Fatih Hoca'nın golcüsü Adem olursa şaşırmayacağım!

Lig Galatasaray için ‘Fenerbahçe maçı ve sonrası' diye hesaplanır. Göreceğiz…

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