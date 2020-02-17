Hatayspor’da flaş gelişme! Sabah hoca gitti, öğleden sonra yenisi geldi

TFF 1. Lig’de liderlik koltuğunda oturan Hatayspor’da hareketli bir gün yaşandı. Sabah saatlerinde teknik direktör Bayram Toysal ile yollarını ayırma kararı alan Hatayspor yönetimi, yeni hocasını öğleden sonra açıkladı. Hatayspor’da Bayram Toysal’ın yerine Mehmet Altıparmak göreve getirildi.

Akhisar mağlubiyetinin ardından Bayram Toysal’ın görevine son veren Hatayspor’dan “Teknik Direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” açıklaması geldi.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE YENİ HOCA AÇIKLANDI

Hatayspor, Teknik Direktör Bayram Toysal ile karşılıklı olarak ayrılmasının ardından, birkaç saat içinde Mehmet Altıparmak ile anlaştı. Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanırken, imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan da katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada “Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. İmza törenine Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkanımız Nihat Tazearslan, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Yönetim Kurulu üyemiz Selçuk Akıllı ve Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'ın Sportif Danışmanı Gökhan Zan katıldı. Mehmet Altıparmak hocamıza, ekibine ve Hatayspor'umuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.