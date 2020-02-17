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Hakan Çalhanoğlu korkuttu!
İtalya Serie A

Hakan Çalhanoğlu korkuttu!

Milan'da forma giyen ay-yıldızlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sabah yapılan antrenmanda 'sağ iliopsoas kasında' yaralanma olduğu belirtildi. Marmara Üniversitesi Spor Genetiği Uzmanı Doçent Doktor Korkut Ulucan, Hakan Çalhanoğlu'nun sahalara ne zaman dönebileceğini SKOR'a anlattı.

SKOR DETAY HABER 17 Şubat 2020 15:32

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’da top koşturan ve A Milli Futbol Takımı’nın da kilit oyuncularından biri olan Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber geldi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Hakan Çalhanoğlu, bu sabah yapılan idmanda sağ iliopsoas kasından bir yaralanma yaşadı.

Bu sebeple Torino maçının kadrosundan çıkarılan 26 yaşındaki futbolcunun, ne kadar sahalardan uzak kalacağı ise yapılacak son tetkiklerin ardından belli olacak.

Milan’ın da ilerleyen günlerde Hakan Çalhanoğlu’nun son durumuna ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.

“1 HAFTA BİLE SÜRMEZ”

Marmara Üniversitesi Spor Genetiği Uzmanı Doçent Doktor Korkut Ulucan’dan sakatlıkla ilgili olarak aldığımız bilgiye göre, milli futbolcu 1 hafta sonra çalışmalara başlayabilecek. Milan’ın henüz detaylı olarak açıklama yapmaması üzerine yırtık veya zorlamanın geri dönüşü etkileyeceğini söyleyen Doktor Ulucan, söz konusu kasın yırtılmasının çok zor olduğunu ve büyük ihtimalle ödem oluşmuş olacağını belirterek, Hakan Çalhanoğlu’nun 1 haftayı geçmeyecek sürede yeniden takıma dönebileceğini söyledi.

Son güncelleme 15:54 | 17 Şubat 2020
Hakan Çalhanoğlu milan
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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