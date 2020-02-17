Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Derbi günü geliyor!

Fenerbahçe Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Yılın en çok beklenen müsabakaları arasında yer alan Fenerbahçe Galatasaray derbisi, bu hafta sonu futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki maç 23 Şubat Pazar günü oynanacak. İki ezeli rakip arasında oynanacak dev maç saat 19:00’da başlayacak. Derbi beIN Sports HD 1 ekranından yayınlanacak.

FENERBAHÇE’YE KÖTÜ HABER… DERBİDE YOK!

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'dan gelen kötü haberle yıkıldı.

Ankara deplasmanı öncesinde sarı kart sınırında bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu, dakika 85'te rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

32 yaşındaki yıldız futbolcu bu kart sonrasında dördüncü sarı kartını görmüş oldu ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de bir başka orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu da Ankaragücü karşısında oyuna sonradan girmişti ancak kısa süre sonra sakatlanarak oyundan çıktı.