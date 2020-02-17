Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham-Leipzig maçını yönetecek

Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı bu hafta başlıyor. Salı ve Çarşamba günü oynanacak toplam 4 maçın ardından 25 Şubat ve 26 Şubat’ta da Son 16 Turu karşılaşmaları oynanacak.

19 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Tottenham-Leipzig karşılaşmasını FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olurken, VAR’da Mete Kalkavan görev yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Halil Umut Meler…

18 ŞUBAT SALI

23.00 Atletico Madrid – Liverpool

23.00 Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA

23.00 Atalanta – Valencia

23.00 Tottenham – Leipzig

25 ŞUBAT SALI

23.00 Chelsea – Bayern Münih

23.00 Napoli – Barcelona

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

23.00 Olympique Lyon – Juventus

23.00 Real Madrid – Manchester City