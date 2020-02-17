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Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham-Leipzig maçını yönetecek
Şampiyonlar Ligi

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham-Leipzig maçını yönetecek

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham ile Leipzig'in Londra'da oynayacağı mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak.

SKOR 17 Şubat 2020 13:18

Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı bu hafta başlıyor. Salı ve Çarşamba günü oynanacak toplam 4 maçın ardından 25 Şubat ve 26 Şubat’ta da Son 16 Turu karşılaşmaları oynanacak.

19 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Tottenham-Leipzig karşılaşmasını FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olurken, VAR’da Mete Kalkavan görev yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Halil Umut Meler…

18 ŞUBAT SALI

23.00 Atletico Madrid – Liverpool

23.00 Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA

23.00 Atalanta – Valencia

23.00 Tottenham – Leipzig

25 ŞUBAT SALI

23.00 Chelsea – Bayern Münih

23.00 Napoli – Barcelona

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

23.00 Olympique Lyon – Juventus

23.00 Real Madrid – Manchester City

Son güncelleme 13:19 | 17 Şubat 2020
Cüneyt Çakır leipzig şampiyonlar ligi Tottenham
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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