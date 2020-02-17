Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham-Leipzig maçını yönetecek

Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı bu hafta başlıyor. Salı ve Çarşamba günü oynanacak toplam 4 maçın ardından 25 Şubat ve 26 Şubat’ta da Son 16 Turu karşılaşmaları oynanacak.
19 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Tottenham-Leipzig karşılaşmasını FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olurken, VAR’da Mete Kalkavan görev yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Halil Umut Meler…
18 ŞUBAT SALI
23.00 Atletico Madrid – Liverpool
23.00 Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA
23.00 Atalanta – Valencia
23.00 Tottenham – Leipzig
25 ŞUBAT SALI
23.00 Chelsea – Bayern Münih
23.00 Napoli – Barcelona
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
23.00 Olympique Lyon – Juventus
23.00 Real Madrid – Manchester City