SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Avrupa’dan kritik karar! Libya için deniz gücü gönderecekler
MAÇ SONA ERDİ | Gaziantep FK 2-0 Çaykur Rizespor
Süper Lig

MAÇ SONA ERDİ | Gaziantep FK 2-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig 22. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Gaziantep FK, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanırken, iki penaltı vuruşundan da eli boş döndü. Olaylı maçta bir de kırmızı kart çıktı. İşte nefes kesen maçın hikayesi...

17 Şubat 2020 19:41

Süper Lig’in 22. haftasında orta sıraların iki takımı Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

İlk yarısında fazla gol pozisyonu yaşanmayan ve 0-0 beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısı ilginç anlara sahne oldu.

Maçın 52. dakikasında, Andre Sousa’nın ceza sahası dışından çektiği şutla golü bulan Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Golden sonra oyun disiplininden kopan Rizespor’da Ivanildo Fernandes 56. dakikada penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

Gaziantep’te penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Muhammet Demir, direğe takılırken ev sahibi ekip 5 dakika sonra bir penaltı vuruşu daha kazandı. Bir kez daha penaltıyı kullanmak isteyen Muhammet Demir bu kez topu üstten auta yolladı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Djilobodji’nin attığı golle Gaziantep FK skoru 2-0’a getirirken golden sonra bütün takım yedek kulübesindeki Muhammet Demir’in yanına gitti ve takım arkadaşlarına destek verdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gaziantep FK mücadeleyi 2-0’lık galibiyetle üstün tamamladı ve puanını 30 yaptı. Bir maçı eksik olan Rizespor ise 24 puanda kaldı.

Gaziantep FK gelecek hafta deplasmanda Göztepe’ye konuk olurken Rizespor sahasında Başakşehir’i ağırlayacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Son güncelleme 22:03 | 17 Şubat 2020
Çaykur Rizespor Gaziantep FK
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 20:00
3
-
1
Kasimpasa S.K.
Gaziantep
Bugün - 20:00
2
-
0
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR