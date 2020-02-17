Bünyamin Gezer’den ağır eleştiri! ‘Aldığınız para haram kardeşim’

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray’ın konuk ettiği Btc Türk Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, ilk yarının son dakikalarında yaşanan penaltı tartışmaları damga vurdu. Galatasaray ceza sahası içinde Seri’nin eline çarpan top sonrası konuk ekip penaltı beklerken, hakem Alper Ulusoy ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu devam kararı verdi. Pozisyonu TRT Spor’da yorumlayan eski hakem Bünyamin Gezer, VAR hakemine yüklendi.

VAR hakeminin bu pozisyonu çözmesi gerektiğini belirten Bünyamin Gezer, sert eleştirilerde bulundu.

“Oturuyorsun benim gibi izliyorsun” diyerek söze başlayan Bünyamin Gezer, şu ifadeleri kullandı:

“Hakem ve yardımcı göremeseler nispeten anlayabilirim. Bunu anlayamam. Bunu kimseye anlatamazsın, yazık günah. Hak var, hukuk var ya. Aldığınız para haram kardeşim. Buraya oturuyorsun ya. Şu pozisyonu değerlendiremiyorsan yapmayın bu işi kardeşim. Çok ağır konuşuyorum. Türkiye’de ‘VAR yok’ deyin herkes rahat etsin. Bu kadar net bir açı, bu kadar güzel bir açı. Siz bu pozisyonu değerlendirip hakeme izlettiremiyorsanız oturmayın o koltuğa kardeşim…”

Alper Ulusoy, Seri`nin pozisyonunda neden VAR`a gitmedi? Açıklama geldi... Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray karşısında penaltılarının verilmediğini belirterek, Bana göre o bir penaltıydı. VAR'a niye gidilmiyor. Arkadaşlar görüşmüş, `Beni VAR'a çağırmadıkları için gitmedim. Uyarmadıkları için gitmedim, maçı bitirdim` diye bir yorumu var dedi. İlgili Haberi Oku