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Beşiktaş Trabzonspor maçının bilet fiyatları açıklandı
Trabzonspor

Beşiktaş Trabzonspor maçının bilet fiyatları açıklandı

Bu hafta sahasında Trabzospor'u konuk edecek olan Beşiktaş, dev maçın bilet satışına yarın başlayacak. Bilet fiyatları 110 TL ile 875 TL arasında değişiyor.

17 Şubat 2020 16:08

Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde 22 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın bilet satışına yarın başlayacak.

Yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunulacak olan biletlerin fiyatları da belli oldu.

Bir kişinin kendisiyle birlikte en fazla 5 bilet alabileceği mücadele öncesinde açıklanan fiyatlar şu şekilde:

1. Kategori: 230 TL

2. Kategori: 215 TL

3. Kategori: 190 TL

4. Kategori: 190 TL

5. Kategori: 175 TL

6. Kategori: 160 TL

7. Kategori: 120 TL

8. Kategori: 110 TL

VIP: 750 TL

1903 A-E: 750 TL

1903 B-D: 825 TL

1903 C: 875 TL

Son güncelleme 16:08 | 17 Şubat 2020
beşiktaş trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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