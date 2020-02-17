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Ali Koç’tan acil toplantı! Ersun Yanal uçurumun kıyısında!
Fenerbahçe

Ali Koç’tan acil toplantı! Ersun Yanal uçurumun kıyısında!

Ankaragücü yenilgisi, Fenerbahçe'de ağır travmaya yol açtı. Şampiyonluk zora girdi. Fenerbahçe’nin deneyimli hocası Ersun Yanal'ın da kredisi tamamen bitti. Ali Koç, Ankaragücü maçının ardından yöneticiler Semih Özsoy ve Selahattin Baki ile acil toplantı yaptı.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 17 Şubat 2020 09:24

Başkentte Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'de kriz var. Fenerbahçe, 7 takımın sürdürdüğü şampiyonluk yarışında en dezavantajlı iki ekipten biri konumuna düştü. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olması için kalan 12 maçında, puan cetvelinde 5 takımı birden geride bırakması gerekiyor. Ekonomik sıkıntılara rağmen zirve yarışını sürdürmeye çalışan Fenerbahçe’de istikrarsız sonuçların ardından hedef tahtasındaki isim ise Teknik Direktör Ersun Yanal…

2013-14'ÜN GERİSİNDE

Başkan Ali Koç'un da Ankaragücü maçının ardından yöneticiler Semih Özsoy ve Selahattin Baki ile bir durum değerlendirmesi yapıp Ersun Yanal'ın durumunu masaya yatırdığı öğrenildi. Pazar günkü Galatasaray derbisi, hem takımın hem de deneyimli çalıştırıcının kaderini belirleyecek. Olası bir yenilgide Ersun Yanal'ın sözleşmesi feshedilecek. Derbinin kazanılması halinde sezon sonuna kadar yola devam edilecek. Ancak lig bitimi vedalaşılacak. Tecrübeli çalıştırıcının 2013-2014 sezonunda yaşadığı şampiyonlukta Fenerbahçe, 22. haftada 48 puan toplamıştı. O sezon ligdeki puan ortalaması 2.18'di…

ERSUN YANAL’IN KARNESİ

– 41 maçta 19 galibiyet, 13 beraberlik, 9 mağlubiyet. Puan ortalaması 1.70.

– Toplam 21 deplasman maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet. Atılan 24 gol, yenilen 26 gol.

– Oyun planı bir türlü oturmadı. Rakibe göre alternatifli bir oyun sistemi yok.

– İç sahada seyirciyi arkasına alıp coşkuyla oynayan takım deplasmanlarda kayıp.

– Maçın gidişatına göre oyuna ve kadroya müdahale, oyuncu değişiklikleri konusunda sıkıntı yaşıyor.

– Takımın boyu uzun, rakipler orta sahayı çabuk geçerek savunmayı dengesiz yakalıyor.

– Sol bek, stoper ya da kanat oyuncularının eksikliğinden bahsederken elindeki oyunculardan maksimum verim alamıyor.

– Bazı oyuncularda ısrar ediyor, bazılarına şans vermemesi tartışılıyor.

Son güncelleme 09:24 | 17 Şubat 2020
ankaragücü Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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