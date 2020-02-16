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Yeni Malatyaspor’dan imalı paylaşım: ‘Futbol ile voleybol arasındaki fark…’
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor’dan imalı paylaşım: ‘Futbol ile voleybol arasındaki fark…’

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a konuk olan ve 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, karşılaşma sonunda penaltı isyanında bulundu.

16 Şubat 2020 21:59

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray’a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor’da maç sonunda orta hakem Alper Ulusoy ve VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’na büyük tepki vardı.

İlk yarının son anlarında Gökhan Töre’nin yaptığı ortanın, ceza sahası içindeki Jean Michael Seri’nin eline değdiği iddiasında bulunan Malatyaspor cephesi, ‘VAR’ tarafından hakemin uyarılmamasına isyan etti.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “İlk yarının sonunda bir penaltı var, VAR’a gidilmeyen bir penaltı, arkadaşlar gösterdi. %100 verilmeyen bir penaltımız var, karşı taraf olsa verilir miydi? VAR’a neden gidilmiyor? Yönetici arkadaşlarım konuştu. İlk yarının son dakikasında penaltı pozisyonunda VAR beni çağırmadı. O yüzden VAR’a gitmedim demiş. O yüzden ilk yarı bitirdim demiş” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Malatyaspor’un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Son güncelleme 22:09 | 16 Şubat 2020
galatasaray yeni malatyaspor
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1 Trabzonspor
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2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
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22 12 42
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22 11 39
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