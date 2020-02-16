Yanal’a yazar

Alanya maçındaki kötü futbolun muhasebesini yapmak yerine hakeme takılıp kalmayı tercih eden Fenerbahçe, Ankara'da gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı.

Ersun Yanal bazı şeylerin farkındaydı aslında ama o da çare üretemez halde. Tolga ile gitmediğini nedense göremiyor. Evet güçlü evet fazla da koşuyor ama üretemiyor. Ayağına gelen fırsatları da harcıyor. Kısaca olmuyor hocam… İlk yarıda kötü oynayıp geride kapatmışsın. Al Emre'yi sağa sola top şişirsin. Bu mu senin acil eylem planın? Etkili paslarla rakibin sıkıntılı beklerini zorlamak yerine, böyle yaparak Ankaragücü'nün ekmeğine yağ sür. 40 yaşındaki Emre de 20 dakika dayanabildi. İyi ki Dirar varmış. Bir sola al bir sağa.

Fenerbahçe koca 90 dakikada rakibine üstünlük kuramıyorsa, ipleri eline alamıyorsa burada ortaya konan futbol ve Yanal sorgulanmalı.

Yanal hep oynadıkları futbolun en iyisi olduğuyla övünüyordu ama iki haftadır o Fenerbahçe yokları oynuyor.

Şampiyon olacak bir takım her maçta kalesine gelen ilk topu ağlarında görmez, görmemeli. Altay'ın zamansız çıkışlarına alıştık. Daha 40 fırın ekmek yemeli. Her hafta İngiltere'ye transfer olan Muriqi ise artık Süper Lig'e dönmeli.

Ligin alt sıralarındaki Ankaragücü, Ankara'nın bağlarıyla oynar gibi güle oynaya 3 puanı kazandı.

Fikstür avantajı mı? Maçlar oynanmadan kazanılmıyor.

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