Trabzonspor Sivasspor maç özeti ve golleri izle! TS Sivas geniş özet!

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı’nda oynanan zorlu karşılaşmanın 90 dakika sonunda gülen taraf 2-1’lik skor ile Trabzonspor oldu. Puanını 44’e yükselten bordo-mavili ekip liderlik koltuğuna oturmayı başarırken haftaya oynayacağı Beşiktaş derbisine de hem lider olarak hem de moralli şekilde çıkacak. Trabzonspor Sivasspor karşılaşmasından önemli dakikaları, maçtan notaları ve özet görüntüleri sayfamızdan görebilirsiniz. İşte Trabzonspor Sivasspor geniş maç özeti ve golleri.

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4. dakikada Ndiaye’nin yerden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sörloth, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa’nın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0 35. dakikada Sosa kullandığı faulde kale sahası içine gönderdi. Da Costa’nın kafa vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

43. dakikada Sosa’nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth’ün sol çaprazdan sert vuruşunda Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-0