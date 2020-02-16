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Son Dakika: Süper Lig'in yeni lideri Trabzonspor! 9 yıl sonra bir ilk...
Trabzonspor Sivasspor maç özeti ve golleri izle! TS Sivas geniş özet!
Süper Lig

Trabzonspor Sivasspor maç özeti ve golleri izle! TS Sivas geniş özet!

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı sürüyor. Günün önemli karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'u ağırladı. İki ekibin liderlik koltuğuna oturabilmek için sergilediği mücadele futbolseverlerin beğenisini kazanırken karşılaşma ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuç ile Karadeniz ekibi liderlik koltuğuna oturdu. İşte Trabzonspor Sivasspor geniş maç özeti ve golleri izleme ekranı.

16 Şubat 2020 18:04

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı’nda oynanan zorlu karşılaşmanın 90 dakika sonunda gülen taraf 2-1’lik skor ile Trabzonspor oldu. Puanını 44’e yükselten bordo-mavili ekip liderlik koltuğuna oturmayı başarırken haftaya oynayacağı Beşiktaş derbisine de hem lider olarak hem de moralli şekilde çıkacak. Trabzonspor Sivasspor karşılaşmasından önemli dakikaları, maçtan notaları ve özet görüntüleri sayfamızdan görebilirsiniz. İşte Trabzonspor Sivasspor geniş maç özeti ve golleri.

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4. dakikada Ndiaye’nin yerden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sörloth, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa’nın solundan ağlarla buluşturdu. 1-0 35. dakikada Sosa kullandığı faulde kale sahası içine gönderdi. Da Costa’nın kafa vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

43. dakikada Sosa’nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth’ün sol çaprazdan sert vuruşunda Caner Osmanpaşa, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-0

Son güncelleme 18:04 | 16 Şubat 2020
futbol özet sivasspor süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Sivasspor
22 12 42
4 Alanyaspor
22 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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