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SON DAKİKA Trabzonspor Sivasspor maçında üst üste sakatlıklar
Trabzonspor

SON DAKİKA Trabzonspor Sivasspor maçında üst üste sakatlıklar

Zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maça peş peşe yaşanan sakatlıklar damga vurdu. Demir Grup Sivasspor, sakatlıklar nedeniyle üç oyuncu değişiklik hakkını kullanmak zorunda kaldı.

16 Şubat 2020 16:52

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’un, sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk ettiği maçta üç şok sakatlık yaşandı. Ligin ilk iki sırasında bulunan takımların mücadelesinde ilk sakatlık haberi maçtan önce geldi. Maça ilk 11’de başlayacak olan Majid Hosseini, ısınırken sakatlandı ve maçtaki yerini Da Costa’ya bıraktı. Bunun dışında maçın ilk 35 dakikalık bölümünde iki şok sakatlık daha yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da sakatlık sıkıntısı devam etti.

Karşılaşmanın başlarında bir sakatlık yaşayan Demir Grup Sivasspor’un sol beki Uğur Çiftçi, bir süre kendisini denedikten sonra 33. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Guillerme’yi kovalarken bir anda yerde kalan Uğur Çiftçi, maça devam edemedi. Uğur Çiftçi’nin yerine Yasin Yıldırım oyuna girerken, maça orta sahada başlayan Ziya, sol beke geçti.

TRABZON’DA NWAKAEME DEVAM EDEMEDİ

Bu sakatlıktan iki dakika sonra, bu kez Trabzonspor mecburi oyuncu değişikliğine gitti. Anthony Nwakaeme, bacağında ağrı hissedince kenara oyundan çıkarılması yönünde bir işaret yaptı.

Bunun  üzerine Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 35. dakikada Nwakaeme’yi oyundan alırken, yerine Abdulkadir Parmak’ı oyuna dahil etti.

İlk 35 dakikada iki takımın sakatlıklar nedeniyle zorunlu oyuncu değişikliği yapmak zorunda olduğu karşılaşmada ikinci yarı iki sakatlık daha yaşandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da sakatlık sıkıntısı devam etti. Demir Grup Sivasspor’da Caner Osmanpaşa, 49. dakikada sakatlanarak yerini Samba Camara’ya bıraktı. Samba Camara, Demir Grup Sivasspor formasını ligde ilk kez giymiş oldu. Bu sakatlıktan 10 dakika sonra Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, üçüncü kez zorunlu oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı. Başı döndüğünü belirten Ziya Erdal, oyundan çıkmak isteyince, 61. dakikada yerini Claudemir de Souza girdi.

Hastaneye gitmesine gerek duyulmayan Ziya Erdal’ın ilk tedavisi soyunma odasında yapıldı.

16 Şubat 2020 SON DAKİKA | Kritik maç öncesi Trabzonspor`da şok sakatlık! Isınma sırasında... Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Sivasspor`u konuk eden Trabzonspor`da maç önces, şok bir sakatlık yaşandı. Isınma sırasında kasığında ağrı hisseden Majid Hosseini ilk 11`den çıkartıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:28 | 16 Şubat 2020
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