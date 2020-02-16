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Son dakika! Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu oldu! Soner Demirtaş’tan bronz…
Güreş

Son dakika! Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu oldu! Soner Demirtaş’tan bronz…

Son dakika! Roma'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde 92 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Süleyman Karadeniz, finalde İsviçreli rakibi Samuel Scherrer’i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu!

16 Şubat 2020 23:16

Avrupa Güreş Şampiyonası, İtalya’nın başkenti Roma’da devam ediyor. Minderde ülkemizi temsil eden güreşçiler şampiyonada boy gösterirken milli güreşçi Süleyman Karadeniz altın madalyanın sahibi oldu.

Serbest stilde 92 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Süleyman Karadeniz, final müsabakasında İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Soner’den bronz!

Yine serbest stilde 74 kiloda mücadele eden güreşçimiz Soner Demirtaş ise Macar rakibi Murad Kuramagomedov'u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Son güncelleme 23:16 | 16 Şubat 2020
Avrupa Güreş Şampiyonası soner demirtaş Süleyman Karadeniz
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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