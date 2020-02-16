Son dakika! Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu oldu! Soner Demirtaş’tan bronz…

Avrupa Güreş Şampiyonası, İtalya’nın başkenti Roma’da devam ediyor. Minderde ülkemizi temsil eden güreşçiler şampiyonada boy gösterirken milli güreşçi Süleyman Karadeniz altın madalyanın sahibi oldu.

Serbest stilde 92 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Süleyman Karadeniz, final müsabakasında İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Soner’den bronz!

Yine serbest stilde 74 kiloda mücadele eden güreşçimiz Soner Demirtaş ise Macar rakibi Murad Kuramagomedov'u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.