SON DAKİKA | Kritik maç öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık! Isınma sırasında…

Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Sivasspor’u ağırlayan Trabzonspor, karşılaşma öncesinde Majid Hosseini’den gelen kötü haberle sarsıldı.

İlk 11’de görev alması beklenen 23 yaşındaki İranlı stoper, maç öncesi ısınma sırasında kasığında ağrı hissedince ilk 11’den çıkartıldı. Başarılı futbolcunun yerine Manuel Da Costa’nın ilk 11’de forma giyeceği açıklandı.

Bu sezon bordo mavili ekiple 13 Süper Lig maçına çıkan Hosseini 1 gol atarken ara transferde Trabzonspor’a transfer olan Manuel da Costa ilk kez Süper Lig müsabakasında mücadele edecek.

33 yaşındaki Da Costa, Süper Lig’de daha önce Başakşehir ve Sivasspor formaları giymişti.

Trabzonspor konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;