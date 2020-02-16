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SON DAKİKA | Kritik maç öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık! Isınma sırasında…
Trabzonspor

SON DAKİKA | Kritik maç öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık! Isınma sırasında…

Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor'da maç önces, şok bir sakatlık yaşandı. Isınma sırasında kasığında ağrı hisseden Majid Hosseini ilk 11'den çıkartıldı.

16 Şubat 2020 15:48

Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Sivasspor’u ağırlayan Trabzonspor, karşılaşma öncesinde Majid Hosseini’den gelen kötü haberle sarsıldı.

İlk 11’de görev alması beklenen 23 yaşındaki İranlı stoper, maç öncesi ısınma sırasında kasığında ağrı hissedince ilk 11’den çıkartıldı. Başarılı futbolcunun yerine Manuel Da Costa’nın ilk 11’de forma giyeceği açıklandı.

Bu sezon bordo mavili ekiple 13 Süper Lig maçına çıkan Hosseini 1 gol atarken ara transferde Trabzonspor’a transfer olan Manuel da Costa ilk kez Süper Lig müsabakasında mücadele edecek.

33 yaşındaki Da Costa, Süper Lig’de daha önce Başakşehir ve Sivasspor formaları giymişti.

Trabzonspor konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Son güncelleme 16:11 | 16 Şubat 2020
Demir Grup Sivasspor Majid Hosseini trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Sivasspor
22 12 42
4 Alanyaspor
22 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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