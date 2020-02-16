SON DAKİKA | Hasan Şaş’ın cezası belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray’ın sahasında Aytemiz Alanyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Hasan Şaş’a 2 maç müsabakalardan men cezası verildi.

Hasan Şaş, cezası Tahkim Kurulu’nda indirilmezse, önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynanacak derbi maçta yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Olağanüstü toplanan PFDK, Hasan Şaş’a 2 maç müsabakalardan men haricinde 13 bin TL para cezası da kesti.

PFDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 16.02.2020 tarih, 50 sayılı ve sevk olunan kişinin olağanüstü toplantı talebi doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ’ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Karar verilmiştir.

Av. Aytaç YÜKSEL

PFDK Başkanı”