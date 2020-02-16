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SON DAKİKA | Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da şok sakatlık!
Süper Lig

SON DAKİKA | Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da şok sakatlık!

Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız futbolcu Mario Lemina sakatlandı ve mücadeleyi tamamlayamadı. Teknik direktör Fatih Terim maç sonu konuyla ilgili açıklama yaptı

16 Şubat 2020 20:57

Süper Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Galatasaray’a maçın son anlarında Mario Lemina’dan kötü haber geldi.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, dakika 88’de sakatlanınca maça devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine Ahmet Çalık oyuna girerken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonu konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Lemina’nın sakatlığına değinen Terim, “Maçtan önce karın adelesinde bir sıkıntı var diye biliyordum Lemina’nın. Doktorla konuştuğumda arka adelesinde sıkıntı olduğunu söyledi. İyi bir haber değil. Ümit ederim sıkıntı çıkmaz. Sıkıntı da çıksa Galatasaray takımı her zaman, her yerde, herkesle oynar” dedi.

Yıldız futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Sarı kırmızılı ekip, gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak.

16 Şubat 2020 Fatih Terim: Yavaş yavaş tırmanıyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:10 | 16 Şubat 2020
galatasaray Mario Lemina
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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