SON DAKİKA | Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da şok sakatlık!

Süper Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk eden Galatasaray’a maçın son anlarında Mario Lemina’dan kötü haber geldi.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, dakika 88’de sakatlanınca maça devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine Ahmet Çalık oyuna girerken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonu konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Lemina’nın sakatlığına değinen Terim, “Maçtan önce karın adelesinde bir sıkıntı var diye biliyordum Lemina’nın. Doktorla konuştuğumda arka adelesinde sıkıntı olduğunu söyledi. İyi bir haber değil. Ümit ederim sıkıntı çıkmaz. Sıkıntı da çıksa Galatasaray takımı her zaman, her yerde, herkesle oynar” dedi.

Yıldız futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Sarı kırmızılı ekip, gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak.

Fatih Terim: Yavaş yavaş tırmanıyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku