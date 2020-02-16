Ryan Donk: ‘Bugün önemli olan üç puanı almaktı!’

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, konuğu BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti ve 42 puanla 3. sıraya çıkmayı başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ryan Donk ise, “Zor bir maçtı, başlangıcı zordu ama yavaş yavaş oyunun kontrolünü elimize aldık, penaltı da doğru zamanda geldi. Belki daha çok gol atıp, erken rahatlamalıydık ama bugün önemli olan 3 puanı almaktı” dedi.

‘Bazen gereksiz pozisyonlar veriyoruz…’

Ryan Donk, “Defansif olarak iyi sonuçlar almamız sevindirici ama bazen rakibimiz çok üzerimize gelebiliyor, gereksiz pozisyonlar veriyoruz, dikkat etmemiz gerekiyor. Az gol yememiz, defans oyuncusu olarak beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi hakkında da görüşleri sorulan 33 yaşındaki Hollandalı savunmacı, “Dünyanın en önemli derbilerinden birini oynayacağız, çok söyleyecek bir şey yok, hazırız” yanıtını verdi.