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Ryan Donk: ‘Bugün önemli olan üç puanı almaktı!’
Süper Lig

Ryan Donk: ‘Bugün önemli olan üç puanı almaktı!’

Galatasaray BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ryan Donk, "Belki daha çok gol atıp, erken rahatlamalıydık ama bugün önemli olan 3 puanı almaktı" dedi. Donk derbi hakkında ise "Dünyanın en önemli derbilerinden birini oynayacağız, çok söyleyecek bir şey yok, hazırız" dedi.

16 Şubat 2020 21:39

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, konuğu BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti ve 42 puanla 3. sıraya çıkmayı başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ryan Donk ise, “Zor bir maçtı, başlangıcı zordu ama yavaş yavaş oyunun kontrolünü elimize aldık, penaltı da doğru zamanda geldi. Belki daha çok gol atıp, erken rahatlamalıydık ama bugün önemli olan 3 puanı almaktı” dedi.

‘Bazen gereksiz pozisyonlar veriyoruz…’

Ryan Donk, “Defansif olarak iyi sonuçlar almamız sevindirici ama bazen rakibimiz çok üzerimize gelebiliyor, gereksiz pozisyonlar veriyoruz, dikkat etmemiz gerekiyor. Az gol yememiz, defans oyuncusu olarak beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi hakkında da görüşleri sorulan 33 yaşındaki Hollandalı savunmacı, “Dünyanın en önemli derbilerinden birini oynayacağız, çok söyleyecek bir şey yok, hazırız” yanıtını verdi.

Son güncelleme 21:39 | 16 Şubat 2020
galatasaray Ryan Donk süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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