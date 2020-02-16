Rıza Çalımbay’dan Alexander Sörloth’un ceza indirimine yorum: ‘Şok olduk’

Demir Grup Sivasspor Teknin Direktörü Rıza Çalımbay 2-1 yenildikleri Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İlk golü erken yediklerini belirten Çalımbay, “Trabzon’da oynamak çok zor yani çünkü ben de daha önce yaşadım. Burada Trabzon taraftarı şu anda havaya girmiş durumda, takımı ile bütünleşmiş durumda. O yüzden buraya geldiğimizde zor bir maç olacağını bekliyorduk. Ama bu kadar erken gol yiyeceğimizi beklemiyorduk. O kadar da tedbirler almıştık. Ama maalesef ilk yediğimiz golün biraz erken olması isterseniz takımda bir telaş oldu. Trabzonspor takımında da tabii ki bir güven geldi, taraftarı daha da coşkulu şekilde destekledi ve bizim için bir zor maç başladı. Biz ilk gole razıydık, golü erken yemimiz de bir bakıma iyi oldu. Yani onun telafi etme sansımız da vardı fakat ikinci golü hiç beklemiyorduk. Biz gol atarken yani kornerden gol ararken gol yedik. Yine de oyundan kopmadık. İkinci yarı değişiklikler oldu, arkadaşlarımızın etkili olmasından dolayı da çok iyi niyet pozisyonlar da yakaladık. Bizim bu aralar bir şansızlığımız vardı çünkü 10 gün 11 günde 3 tane maç oynadık” şeklinde konuştu.

“ŞOK OLDUK, BEKLEMİYORDUK”

Sörloth’un kırmızı kart cezasının tahkimden 1 maça düşürülmesiyle şok olduklarını söyleyen Çalımbay, şöyle konuştu:

“Buraya gelirken zaten bir sürü sakatımız vardı. Hamle yapamıyorduk. Bugün de 2 tane sol bek birden sakatlandı, stoperimiz sakatlandı. Mecburen öyle değişiklikler yaptık. Ama ben yine de takımdan memnunum özellikleri son 20-25 dakika gerçekten mükemmel oynadık. Oyun Trabzon’un sahasındaydı. Üzüldük kaybetmeyebilirdik, berabere kalabilirdik veya girdiğimiz pozisyonlardan bir tane gol yapabilirdik. Dediğim gibi takımın belki yorgunluğundan olabilir. Bizim için şok olan şey; Trabzon takımının baktığınız zaman en formda adamı Sörloth. O da oynamayınca tabii bizim için avantaj olmuştu. Ama son dakikada bir şey olunca, oynayınca tabii ki Trabzon belli bir güç kazanmış oldu. Çünkü sezon başından beri gerçekten mükemmel bir grafik çiziyor. Bizim için şok oldu, beklemiyorduk oynayacağını. Cumartesi günü falan öğrendik. Tabii ki dikkat etmemize rağmen gerçekten iyi başladı, çok iyi oynadı ve biz de dediğim gibi kopmadan oynayıp, yapabileceğimiz ne varsa hepsini verdik, 1 gol atabildik sadece.”

“UĞUR’UNKİ DÖNMEDİ, SÖRLOTH’UN Kİ DÖNDÜ”

‘Şok olduk’ çıkışına ilişkin soru üzerine konuşan Çalımbay, “Çünkü cezası belliydi, 2 maç ceza almıştı. Biz onun oynayacağını beklemiyorduk. Haber gelince tabii ki bir anda olduğu için onu söyledim. Şok olma olayı o. Şöyle örnek verirsek o zaman; bizim Uğur, Beşiktaş maçında adama girdi ve böyle normal bir faul ve 2 maç verdiler Uğur’a. Ortada bir şey yok. Biz de tahkime gittik ama bizimkini yapmadılar. 2 maç aldı çocuk. O yüzden dolayı ‘dönmez’ dedik. Yani bizim Uğur’un da oldu dönmedi. Biz onu dedik. Uğur’unki dönmedi Sörloth’un ki döndü. Beklemiyorduk açıkçası” dedi.

MAÇ SONUCU | Trabzonspor 2-1 Sivasspor | Süper Lig 22. hafta Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor`u konuk etti. Ligde 11. haftadan itibaren liderlik koltuğunun sahibi olan Sivasspor, bordo mavili ekibe 2-1 yenilince galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve liderlik koltuğunu rakibine devretti. Ligde üst üste 6. galibiyetini alan ve bir maçı eksik olmasına rağmen ligin yeni lideri olan Trabzonspor, 2010-11 sezonunun 29. haftasından sonra (298 hafta) ligde ilk kez bir haftayı lider kapatmış oldu. İşte müthiş maçın hikayesi... İlgili Haberi Oku