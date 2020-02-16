Parviz Abdullayev kimdir? Parviz Abdullayev nereli?

Parviz Abdullayev, Survivor 2020'de yarışacağı kesinleşen isimlerden biri oldu. Parviz Abdullayev 2011’den beri “Cobra” kickboks kulübüne liderlik ediyor. Peki Survivor 2020 yarışmacısı Parviz Abdullayev kimdir?

PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan’da dünyaya geldi. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerin 49'undan galibiyetle ayrılırken 6'sında mağlubiyet yaşadı. 2010 yılında Azerbaycan’da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. Parviz Abdullayev 2011 yılından bu yana “Cobra” kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü’nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var.