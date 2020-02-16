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Numan Kaya hayaline kavuştu! Sosyal medyada gündem olmuştu
Trabzonspor

Numan Kaya hayaline kavuştu! Sosyal medyada gündem olmuştu

Erzurum´a giden Trabzonspor kafilesini Gümüşhane güzergahında soğuk havada beklediği görüntüleri sosyal medyada beğeni toplayan fanatik taraftar Numan Kaya, bordo mavili takımla buluşup, hayaline kavuştu.

16 Şubat 2020 13:15

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için Trabzonspor takım otobüsünün Erzurum´a gideceği güzergah üzerindeki bir evde oturan taraftar takımının o yoldan geçeceğini öğrenince kapı önünde beklemeye başladı. Erzurum´un karlı ve soğuk havasına aldırmadan Trabzonspor otobüsünün geçmesini bekleyen bordo-mavili taraftarın kardeşi ise o anları fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada hayli beğeni topladı.

Adının Numan Kaya olduğu bordo-mavili taraftarın o görüntülerine Trabzonspor Kulübü yöneticileri ve kaleci Uğurcan Çakır ise duyarsız kalmadı. Genç taraftara ve kardeşine ulaşan Trabzonspor yöneticileri kendilerini tesislerde ağırladı.

Trabzon’a gelen Kaya ailesi, önce Uğurcan ile buluştu ardından da hayali olan takımla fotoğraf çekildi.

Son güncelleme 13:18 | 16 Şubat 2020
Erzurum numan kaya trabzonspor
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21 11 39
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