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MAÇ SONUCU | Keçiörengücü Altay 2-0 | Kritik maçta üç puan Ankara ekibinin
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Keçiörengücü Altay 2-0 | Kritik maçta üç puan Ankara ekibinin

Play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Altay'ı mağlup etti.

16 Şubat 2020 16:20

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Keçiörengücü, konuk ettiği Altay’ı 2-0 mağlup etti.

Aldığı galibiyetle puanını 32 yapan Keçiörengücü, 5. sıraya yükseldi. 31 puanda kalan Altay ise 8. sırada yer aldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Cihan Can, Samet Akaydin, Süleyman Olgun, Soner Gönül, Cem Ekinci, Burak Aydın (İshak Çakmak dk. 54), Dialiba, Cem Ekinci, Burak Aydın, Madinda (Uğur Utlu dk. 88), Bokila (Abdulkadir Kuzey dk. 70)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Hüsamettin Tut, Diarra, Devrim Taşkaya

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkaçar, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya (Doğa İşeri dk. 79) Yılmaz Özeren, Hassan, Kerim Avcı (Hakan Demirci dk. 79) , Leandrinho, Kappel (Tatos dk. 65), Paixao

Yedekler: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, İbrahim Öztürk, Yaser, Tavares, Abdulhamit Yıldız

Goller: Dialiba (dk. 41), Abdulkadir Kuzey (dk. 72) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Abdülkerim Bardakçı, Kappel, Kerim Avcı, Leandrinho (Altay), Bokila, Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü)

Son güncelleme 16:20 | 16 Şubat 2020
altay Keçiörengücü
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Sivasspor
22 12 42
4 Alanyaspor
22 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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