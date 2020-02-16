MAÇ SONUCU | Keçiörengücü Altay 2-0 | Kritik maçta üç puan Ankara ekibinin

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Keçiörengücü, konuk ettiği Altay’ı 2-0 mağlup etti.
Aldığı galibiyetle puanını 32 yapan Keçiörengücü, 5. sıraya yükseldi. 31 puanda kalan Altay ise 8. sırada yer aldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Cihan Can, Samet Akaydin, Süleyman Olgun, Soner Gönül, Cem Ekinci, Burak Aydın (İshak Çakmak dk. 54), Dialiba, Cem Ekinci, Burak Aydın, Madinda (Uğur Utlu dk. 88), Bokila (Abdulkadir Kuzey dk. 70)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Hüsamettin Tut, Diarra, Devrim Taşkaya
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkaçar, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya (Doğa İşeri dk. 79) Yılmaz Özeren, Hassan, Kerim Avcı (Hakan Demirci dk. 79) , Leandrinho, Kappel (Tatos dk. 65), Paixao
Yedekler: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, İbrahim Öztürk, Yaser, Tavares, Abdulhamit Yıldız
Goller: Dialiba (dk. 41), Abdulkadir Kuzey (dk. 72) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Abdülkerim Bardakçı, Kappel, Kerim Avcı, Leandrinho (Altay), Bokila, Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü)