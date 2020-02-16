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MAÇ SONUCU | Balıkesirspor 0-5 İstanbulspor
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Balıkesirspor 0-5 İstanbulspor

İstanbulspor, Balıkesirspor deplasmanından rakibini 5-0 gibi flaş bir skorla mağlup ederek tehlike hattıyla arasındaki farkı 9 puana yükseltti.

16 Şubat 2020 21:48

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Balıkesirspor, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı İstanbulspor 5-0 kazanarak, haftayı 3 puanla kapattı.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 28 puanla 12. sırada, konuk takım ise 26 puanla 13. sırada haftayı tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada İstanbulspor'un kazandığı korneri Zafer Şensoy ortaladı. Ceza sahası içinde Nascimenco'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada İstanbulspor atağında Kamal Issah'ın pasında Onur Ergün’ün yaklaşık 20 metreden attığı şutta top ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı korneri Mrsic kullandı. Ceza sahası içinde Sezer Özmen'in şutu az farkla auta çıktı.

26. dakikada İstanbulspor atağında Melih Kabasakal'ın ceza sahası içinde attığı sert şut kale direğinden auta çıktı.

45. dakikada Ali Dere’nin ara pasında topla buluşan Papa Diouf kaleci Vukoviç’in sağından topu ağlarla buluşturdu. 0-2

54. dakikada gelişen İstanbulspor atağında topla buluşan Kamal Issah topu kaleci Vukoviç’in yanından ağlarla buluşturdu. 0-3

63. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Papa Diouf’un pasında topla buluşan Aldın Cajic topu ağlarla buluşturdu. 0-4

89. dakikada ceza sahası içinde Batuhan İşçiler Muhammet Enes’i ceza sahası içinde düşürdü. Hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi, vuruşu kullanan İbrahim Yılmaz topu ağlarla buluşturdu. 0-5

Stat: Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Gökhan Baltacı, Hüseyin Aylak

Balıkesirspor: Andraja Vukovic, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Cenk Güvenç, Abdülkadir Kayalı (Mahatma Otoo dk. 65), Berat Aydoğdu, Antonio Mrsic, Anıl Taşdemir, Foxi Ketheovama (Okan Kaplan dk. 80), Aly Malle (Nemanja Andusic dk. 75), Rahmi Anıl Başaran

Yedekler: Atilla Özmen, Enes Karabulut, Kağan Kayalı, Celal Emir Dede, Görkem Fidan, Emirhan Çakır

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

İstanbulspor: Alperen Uysal, Welinton Nascimento, Ali Dere (Muhammed Enes dk. 67), Melih Kabasakal, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Etoga Atchom, Zafer Şensoy, Kamal Issah (Uygar Mert dk. 73), Papa Alıoune Diouf (İbrahim Yılmaz dk. 79)

Yedekler: Yusuf Alkan, Eslem Öztürk, Egehan Gök, Kaan Miray, Berkay Görmez, Emir Gökçe

Teknik Direktör: Orhan Çıkrıkçı

Goller: Onur Ergün (dk. 15), Papa Dıouf (dk. 45), Kamal Issıah (dk. 54), Aldın Cajıc (dk. 63), İbrahim Yılmaz (dk. 90 pen.)(İstanbulspor)

Kırmızı kart: Cenk Güvenç (dk. 56) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Aly Malle, Abdulkadir Kayalı, Yusuf Şimşek (T.D.), Vukoviç, Berat Aydoğdu, Okan Kaplan (Balıkesirspor), Oğuzhan Berber (İstanbulspor)

Son güncelleme 21:48 | 16 Şubat 2020
balıkesirspor İstanbulspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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