MAÇ SONUCU | Aston Villa 2-3 Tottenham | Müthiş ‘Son’

İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında Aston Villa ile Tottenham karşı karşıya geldi. Villa Park’ta oynanan mücadeleyi konuk takım 90+4’te bulduğu golle 3-2 kazanmayı başardı.

Tehlike hattında bulunan Villa, 9. dakikada Alderweireld’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham’ın cevabı 27. dakikada geldi. Belçikalı stoper bu kez rakip kaleye gönderdiği topta durumu 1-1 yaptı. Tottenham’ın yıldızı Son 44. dakikada kazanılan penaltıda kaleciye takıldı ancak dönen topu tamamlayarak takımını soyunma odasına 2-1 üstün götürdü.

Aston Villa 53. dakikada Engels ile 2-2’lik beraberlik yakaladı. Mücadelenin duraklama dakikalarında Kuzey Koreli yıldız sahneye çıktı. 90+4’te Heung-Min Son bir kez daha topu ağlara göndermeyi başararak Tottenham’ı 3-2’lik galibiyet taşıdı.

Bu sonuçla Aston Villa 25 puanla 17. sırada kalırken, Tottenham 40 puanla 5. sırada haftayı tamamladı.