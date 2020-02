MAÇ SONUCU | Arsenal 4-0 Newcastle United | Mesut Özil siftah yaptı!

İngiltere Premier League’in 26. haftasında Arsenal, Newcastle United’ı konuk etti. Son dört maçından beraberlikle ayrılan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Arsenal, rakibini 4-0 mağlup etti ve rahat bir nefes aldı. Arsenal’ın golleri 54’te Pierre-Emerick Aubameyang, 57’de Nicolas Pepe, 90’da Mesut Özil ve 90+5’te Alexandre Lacazette’ten geldi.

Skoru 3-0 yapan golü kaydeden Mesut, bu sezon ilk golüne imza attı. Opta verilerine göre Mesut Özil’in Newcastle United’a attığı gol öncesinde Arsenal 35 kez pas yaptı. Arsenal’da her oyuncu en az bir kere topa dokundu. Aynı zamanda Arsenal’ın bu golü 25 pas ile bu sezon en çok pasla atılan golü de tam 10 pasla geçmiş oldu.

35 – There were 35 passes in the build-up for Mesut Özil’s goal vs Newcastle, making it 10 passes longer than any goal scored in the Premier League this season, with all 11 @Arsenal players involved at least once. Mikel. pic.twitter.com/9p2I09HMJP

— OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2020