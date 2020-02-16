MAÇ ÖZETİ İZLE | Köln 1-4 Bayern Münih

Almanya Bundesliga’nın 22. haftasında Bayern Münih, Köln deplsmanına çıktı. RheinEnergie Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Geçen hafta zirve yarışında Leipzig ile golsüz berabere kalan Bayern, 12 dakikada Köln’ün fişini çekti! 3. dakikada Lewandowski’nin gol perdesini açtığı maçta galibiyet golleri 5’te Coman, 12 ile 66. dakikalarda ise Gnabry’den geldi.

Ev sahibi takımın tek golünü ise 70. dakikada Mark Uth kaydetti.

Bayern Münih bu skorla 46 puanla son 12 haftaya lider girerken, Leipzig 45 puanla 2. sırada bulunuyor. Zirveyi Dortmund ve M’Gladbach 42 puanla takip ediyor. Köln ise 1 maçı eksik olarak 23 puanla 14. sırada bulunuyor.

ÖZET | Arsenal 4-0 Newcastle United | Mesut Özil siftah yaptı! Arsenal, Premier League`in 26. haftasında konuğu Newcastle United`ı 4-0 mağlup ederken Londra ekibinin 3. golü Mesut Özil`den geldi. Mesut Özil bu sezon ilk golünü kaydetti. Opta`ya göre Mesut`un golü öncesinde Arsenal 35 pas yaptı. Arsenal`da her oyuncu en az bir kere topa dokundu. İlgili Haberi Oku