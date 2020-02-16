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MAÇ ÖZETİ İZLE | Köln 1-4 Bayern Münih

Lider Bayern Münih, Köln'ü maçın başında bulduğu gollerle rahat bir şekilde 4-1 yenerek haftayı kayıpsız geçti.

16 Şubat 2020 22:12

Almanya Bundesliga’nın 22. haftasında Bayern Münih, Köln deplsmanına çıktı. RheinEnergie Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Geçen hafta zirve yarışında Leipzig ile golsüz berabere kalan Bayern, 12 dakikada Köln’ün fişini çekti! 3. dakikada Lewandowski’nin gol perdesini açtığı maçta galibiyet golleri 5’te Coman, 12 ile 66. dakikalarda ise Gnabry’den geldi.

Ev sahibi takımın tek golünü ise 70. dakikada Mark Uth kaydetti.

Bayern Münih bu skorla 46 puanla son 12 haftaya lider girerken, Leipzig 45 puanla 2. sırada bulunuyor. Zirveyi Dortmund ve M’Gladbach 42 puanla takip ediyor. Köln ise 1 maçı eksik olarak 23 puanla 14. sırada bulunuyor.

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Son güncelleme 22:51 | 16 Şubat 2020
Almanya Bundesliga bayern münih Köln
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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