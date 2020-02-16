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Hilmi Ok son yolculuğuna uğurlandı

Eski FIFA kokartlı hakem ve MHK eski Başkanı Hilmi Ok, bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

16 Şubat 2020 18:58

İstanbul’da dün hayatını kaybeden Hilmi Ok için Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Düzenlenen cenaze törenine TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu üyesi Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, MHK Başkanı Zekeriya Alp, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, MHK üyeleri, hakem ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Hilmi Ok’un cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Son güncelleme 18:58 | 16 Şubat 2020
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