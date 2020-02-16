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Guti Hernandez ateş püskürdü! ‘İstifa ederim ve…’
İspanya La Liga

Guti Hernandez ateş püskürdü! ‘İstifa ederim ve…’

Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez, İspanyol basınında çıkan futbolcularla birlikte parti düzenleyip eğlendiği haberlerine sert tepki gösterdi.

16 Şubat 2020 10:34

İspanya 2. Ligi Almeria’da teknik direktörlük yapan eski Beşiktaşlı Guti Hernandez futbolcularıyla birlikte parti düzenleyip eğlendiği iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Basın toplantısında konuşan ve hayli gergin görünen iddialardan duyduğu rahatsızlığı belirterek Guti, “Sadece 1 kişi Almeria’da futbolcularla veya tek başıma partilerken bir fotoğrafımı bulursa istifa edeceğim ve kulüpten kazandığım tüm parayı da iade edeceğime söz veriyorum” sözlerini kullandı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen İspanyol hoca, bu tür bir hareketin futbolcu – antrenör ilişkisine zarar verebileceği için gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

 

Son güncelleme 12:04 | 16 Şubat 2020
almeria Guti Hernandez ispanya
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