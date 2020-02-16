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CANLI YAYIN | Galatasaray – Yeni Malatyaspor | Süper Lig 22. hafta
Yeni Malatyaspor

CANLI YAYIN | Galatasaray – Yeni Malatyaspor | Süper Lig 22. hafta

Süper Lig 22. haftasında 39 puanla 5. sıradaki Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ve Sivasspor'un yenildiği haftada avantajı kullanmak isteyen sarı-kırmızılıların maçı canlı yayın anlatımı 'Skor'da...

16 Şubat 2020 17:45

Süper Lig 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 3 puan için karşı karşıya… Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Bu maç öncesinde Galatasaray 39 puanla 5. sırada, Yeni Malatyaspor ise 24 puanla 10. sırada yer alıyor.

KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Lemina, Seri, Emre, Onyekuru, Feghouli, Adem

Yedekler:  Okan, Ahmet, Selçuk, Falcao, Belhanda, Linnes, Andone, Jesse, Emin, Taylan

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut

Yedekler: Ufuk, Erkan Kaş, Murat, Ahmed İldiz, Donald, Kjartansson, Chaaleli, Yiğithan, Ndayishimiye, Özer

MARIANO CEZALI, ADEM BÜYÜK SINIRDA

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Mariano cezalı durumda bulunuyor. Mariano, hafta içi kupada oynanan Alanyaspor müsabakasında çift sarı karttan kırmızı kartla ile oyun dışında kalmıştı.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Adem Büyük sarı kart sınırında bulunuyor. Adem sarı kart görmesi halinde gelecek hafta ligde oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

6. RANDEVU

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 7 golüne, Malatya temsilcisi 5 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Malatya'daki karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Son güncelleme 18:25 | 16 Şubat 2020
galatasaray süper lig yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Sivasspor
22 12 42
4 Alanyaspor
22 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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