Galatasaray Malatyaspor maçı canlı izle! Galatasaray 3 puan peşinde!

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edeiyor. Lig’de 39. puanla 5. sırada yer alan Galatasaray liderle olan puan farkını 2’ye indirmenin planlarını yapıyor. Yeni Malatyaspor ise 10. sıradaki yerinden üst sıralara çıkmak için sarı kırmızılı ekibi yenmek için sahada. İşte Galatasaray Malatyaspor maçı canlı izleme sayfası ve maçtan tüm detaylar.

GALATASARAY MALATYASPOR CANLI İZLE (Üyelik gerekmektedir)

GALATASARAY MALATYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig’in 22’nci haftasında Galatasaray evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan müsabakada hakem Alper Ulusoy düdük çaldı. Ulusoy’un yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Ali Saygın Ögel üstlendi.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında sahaya; Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Donk, Ömer, Seri, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba ve Adem Büyük ilk 11’i ile çıktı. BtcTurk Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Kemal Özdeş ise Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Remi, Gökhan Töre, Bifouma ve Umut Bulut 11’ini sahaya sürdü.

TERİM´DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısındaki ilk 11´de hafta içi Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının ilk 11´inden 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam Alanyaspor karşısında savunmanın solunda görev verdiği Linnes´e bu maçta görev vermedi ve bu bölgede Ömer Bayram´ı kullandı. Terim, orta sahanın solunda Ömer´den boşalan yerde ise Henry Onyekuru´yu görevlendirdi. Sarı kırmızılılarda Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşen Mariano´da bu maçta kadroda yer almadı. Mariano´nun yerine Şener Özbayraklı ilk 11´deki yerini aldı.

ONYEKURU, DÖNDÜKTEN SONRA LİGDE İLK KEZ 11´DE

Galatasaray´ın devre arası transfer döneminde Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco´dan sezon sonuna kadar kiraladığı Henry Onyekuru, sarı kırmızılı formayı yeniden sırtına geçirdikten sonra ligde ilk kez 11´deki yerini aldı. Yeniden sarı kırmızılı takıma döndükten sonra ilk lig maçına 20´nci haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında çıkan Onyekuru, söz konusu müsabakanın 82´nci dakikasında Ömer Bayram´ın yerine oyuna dahil olmuştu. Nijeryalı oyuncu devre arasında takıma katılmasına rağmen geçirdiği sıtma hastalığı dolayısıyla yaklaşık olarak 1,5 ay sahalardan uzak kalmıştı.

FALCAO 4 MAÇ SONRA KULÜBEDE

Galatasaray´ın Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sakatlığını atlattı ve 4 maç sonra kulübedeki yerini aldı. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, ligin 19´uncu haftasında Galatasaray´ın deplasmanda Konya´yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 58´inci dakikasında sakatlanmış ve yerini Adem Büyük´e bırakmıştı.

ADEM BÜYÜK CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da Yeni Malatyaspor maçında tek isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Yeni Malatyaspor karşısında mücadeleye ilk 11 başlayan Adem Büyük, bu karşılaşmada sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Büyük, Galatasaray’ın Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

HİLMİ OK İÇİN SAYGI DURUŞU

Galatasaray – BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray taraftarı, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızlı taraftarlar Malatya mücadelesinde Türk Telekom Stadyumu´nun tribünlerini tıklım tıklım doldurdu.

FATİH TERİM’E YOĞUN DESTEK

Galatasaray taraftarı, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim’e coşkulu bir destekte bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi tecrübeli teknik adamı tribünlere çağırdı ve ‘İmparator Fatih Terim’ tezahüratında bulundu.

DHA