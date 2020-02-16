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Galatasaray

Galatasaray-Başakşehir U14 maçında gerginlik

U14 Elit Gelişim Ligi'nde oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında gergin anlar yaşandı. 64. dakikada Başakşehir Teknik Sorumlusu Ali Güzeldal kırmızı kart görünce adeta çıldırdı ve hakemin üzerine yürüdü.

16 Şubat 2020 17:42

U14 Elit Gelişim Ligi’nde Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele 52. dakikada Berk’in penaltıdan attığı golle 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü ile sona ererken, maçın 64. dakikasında tatsız bir olay yaşandı. Bir pozisyon sonrası Başakşehir’in teknik sorumlusu Ali Güzeldal hakeme itiraz etti. Bunun üzerine sarı kart gören Güzeldal, itirazlarını sürdürünce hakem kırmızı kartını çıkardı. Bunun üzerine adeta çılgına dönen Güzeldal, hakemin üzerine yürüdü ve saldırı girişiminde bulundu. Araya girenler olayın büyümesini engelledi.

Son güncelleme 17:42 | 16 Şubat 2020
Ali Güzeldal galatasaray Medipol Başakşehir U14 Elit Gelişim Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Sivasspor
22 12 42
4 Alanyaspor
22 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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