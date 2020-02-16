Fenerbahçe oynadı Ankaragücü kazandı

ŞAMPİYONLUK yolu engebelerle doludur. Saha içi ve saha dışı etkenler hep olmuştur. Fenerbahçe'nin bu sene TFF yönetimi, hakemler ve bazı rakipleriyle yıldızı barışmıyor. Düne dönecek olursak, kaçan pozisyonları görünce Ankaragücü mağlubiyeti şanssızlıktan öte bir durum!

MAÇ öncesi ligde sadece 3 galibiyet alan Ankaragücü'nün, Fenerbahçe'yi yeneceğini söyleselerdi herhalde inanmazdım. “Ateşle oynayan ya bir yeri yakar ya da kendini” derler ya, kazanmak üzerine yapılan planlar bazen böyle yol kazalarına neden oluyor. Şampiyonluğun çok önemli olduğu sezonda bu puan kaybının telafisi elbette olacaktır. Daha her şey bitmedi.

FUTBOLUN adaleti yokmuş, inandık! İstatistiklere bakıyorum, Fenerbahçe'nin bu maçı farklı kazanması işten bile değil. Karşı karşıya kaçan pozisyonlar, baskılı futbol, iptal edilen gol, hakem adil ama sonuç tam bir hüsran. Rakip zayıf olunca Fenerbahçe, defansı epeyce önde kurdu. Handikapları yok muydu? Dirar'ı mecburiyetten sol bekte oynatırsan, ofansif etkinliğini kaybedersin. Yine mecburiyetten Jailson'u stoper mevkiinde izlerken yutkunursun. Ya Altay'a ne demeli? Yediği iki golde de tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Ah o harcama limitleri…

ERSUN Yanal'ın hesaplarında olmayan mağlubiyetti. Defansın arkasına atılan her top kalede tehlike yarattı. Fenerbahçe, kontralardan 2 gol yedi, daha fazlasını yiyebilirdi. Kilidi erken açamadı, oyuncu değiştirdi, sakatlandı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. M.Reşit Akçay, maç öncesi doğup büyüdüğü Trabzon'un şampiyon olmasını istediğini söylemişti ya kaleci Ricardo, Michalak, Rodrigues ve neredeyse tüm takımı çok iyi motive etmiş. Ankaragücü'nü tebrik etmek lazım!

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