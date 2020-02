Fatih Terim: Yavaş yavaş tırmanıyoruz

Süper Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor’u sahasında 1-0 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim, iyi oynadıklarını ancak kaçan golleri basit bulduğunu söyleyerek oyuncularını kutladı. Takımdan memnun olduğunu belirten ve “Yavaş yavaş tırmanıyoruz” diyen Fatih Terim’in yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Çarşamba günü performansı yüksek bir maç oynadık. Yeni Malatyaspor gibi dirençli bir takıma oynamak kolay olmadı. Ama oyunu kontrolümüz altında götürdük. Bugün biraz daha az pas yaptık gibi görünüyor. Öne geçtikten sonra kaçırdığımız goller de kaçırılacak gibi değildi! Farkı arttırmayınca rakibin de hevesi artıyor.

Bu puanlar çok önemli puanlar… Taraftarımızla birlikte yürüyeceğiz. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Kolay değil tabi bazı sakat oyuncularımız olmadığı zaman işler değişiyor. Bugün Falcao’yu biraz denedik, dönmesi bizim için sevindirici. Takımdan memnunum… Her kayıpta çalkantılı günlere, aşağıya doğru gitmek mümkünken böyle iyi maçlar oynayıp galibiyetler almak çok önemli. Oyuncularımı kutluyorum.

Lemina maçtan önce karın adalesinde bir problem vardı. Ama doktorla konuştum ve arka adalesinde problem var gibi. Ümit ederim hiçbir sıkıntı çıkmaz ama sıkıntı çıksa da Galatasaray takımı her zaman her yerde her takımla oynar.”

