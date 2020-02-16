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Süper Lig

Fatih Terim: Yavaş yavaş tırmanıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

16 Şubat 2020 21:25

Süper Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor’u sahasında 1-0 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.  Terim, iyi oynadıklarını ancak kaçan golleri basit bulduğunu söyleyerek oyuncularını kutladı. Takımdan memnun olduğunu belirten ve “Yavaş yavaş tırmanıyoruz” diyen Fatih Terim’in yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Çarşamba günü performansı yüksek bir maç oynadık. Yeni Malatyaspor gibi dirençli bir takıma oynamak kolay olmadı. Ama oyunu kontrolümüz altında götürdük. Bugün biraz daha az pas yaptık gibi görünüyor. Öne geçtikten sonra kaçırdığımız goller de kaçırılacak gibi değildi! Farkı arttırmayınca rakibin de hevesi artıyor.

Bu puanlar çok önemli puanlar… Taraftarımızla birlikte yürüyeceğiz. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Kolay değil tabi bazı sakat oyuncularımız olmadığı zaman işler değişiyor. Bugün Falcao’yu biraz denedik, dönmesi bizim için sevindirici. Takımdan memnunum… Her kayıpta çalkantılı günlere, aşağıya doğru gitmek mümkünken böyle iyi maçlar oynayıp galibiyetler almak çok önemli. Oyuncularımı kutluyorum.

Lemina maçtan önce karın adalesinde bir problem vardı. Ama doktorla konuştum ve arka adalesinde problem var gibi. Ümit ederim hiçbir sıkıntı çıkmaz ama sıkıntı çıksa da Galatasaray takımı her zaman her yerde her takımla oynar.”

16 Şubat 2020 Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray`da şok sakatlık! Süper Lig`in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray`da yıldız futbolcu Mario Lemina sakatlandı ve mücadeleyi tamamlayamadı. Teknik direktör Fatih Terim maç sonu konuyla ilgili açıklama yaptı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:01 | 16 Şubat 2020
fatih terim galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Galatasaray
22 12 42
4 Sivasspor
22 12 42
5 Alanyaspor
22 11 39
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