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Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım’ın mesleği ne?
Atletizm

Elif Yıldırım Gören kimdir? Survivor Elif Yıldırım’ın mesleği ne?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğdu. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020 yarışmacıları arasında alan Milli koşucu Elif Yıldırım Gören kimdir merak ediliyor. İşte Elif Yıldırım Gören kimdir sorusunun yanıtı ve hakkında merak edilenler...

16 Şubat 2020 15:09

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları’ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur. İşte Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilenler…

ELİF YILDIRIM KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa’nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları’ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Son güncelleme 15:09 | 16 Şubat 2020
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