David Beckham yeni takımına sponsor buldu… Dev anlaşma!

İngiltere’nin efsane eski futbolcularından David Beckham, yeni kurduğu futbol takımı Inter Miami ile MLS’te boy göstermeye hazırlanıyor. Mart ayının başında başlayacak ligde ilk kez mücadele edecek olan David Beckham, takımı için Katar ile sponsorluk anlaşmasına vardı. The Sun’da yer alan habere göre David Beckham, yapılan anlaşma sonucu Katar’dan 217 milyon Euro alacak.

Katar Spor Bakanı ile bir araya gelen David Beckham, gizli yürütülen görüşmeler sonrasında sponsorluk için el sıkıştı. Anlaşmaya göre Katar, David Beckham’ın takımının stadyum ve forma sponsoru olacak. İspanyol devi Barcelona’nın da iki yıldır forma sponsoru olan Katar, 2022 Dünya Kupası öncesi uluslararası spor reklamlarını ABD’ye de taşımış olacak.

Konu ile ilgili konuşan bir yetkili, David Beckham’ın anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken “Miami ve Beckham, Katar ile çok iyi örtüştü. Her iki taraf da anlaşmanın şartlarından oldukça memnun… Katar, spor yoluyla ülke reklamını yapacağı için, Beckham da önemli bir gelir sağlayacağı için mutlu…” dedi.

Katar Spor Yatırımları Başkanı Nasser Al-Khelaifi, David Beckham hakkında yaptığı açıklamada “O futbolun üzerinde bir kişi… David Beckham bir elçi, bir marka… Herkese örnek olan bir kişi…” ifadelerini kullandı.