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CANLI YAYIN | Trabzonspor – Sivasspor | Süper Lig 22. hafta
Trabzonspor

CANLI YAYIN | Trabzonspor – Sivasspor | Süper Lig 22. hafta

Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Zirveyi yakından ilgilendiren maçın canlı yayın anlatımı 'Skor'da...

16 Şubat 2020 14:52

Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor ve Sivasspor kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor. Medical Park Stadı’nda oynanacak ve saat 16:00’da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Kritik maçın ‘VAR’ hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olurken, ‘AVAR’da Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.

Zorlu maç öncesinde Sivasspor 42 puanla 2. sırada yer alırken, bir maçı eksik Trabzonspor 41 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo mavili ekip ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılırken Sivasspor 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son 3 maçından galibiyet çıkartamadı.

İŞTE İLK 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Arda, Hüseyin Türkmen, Serkan, Abdurrahim, Da Costa, K. Ahmet, Doğan, A. Parmak, Bilal, Sturridge

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Ziya, Fernando, Yatabare

Yedekler: Ali Şaşal, Muammer Yıldırım, Furkan Sağman, Paul Papp, Samba Camara, Isaac, Cofie, Armin Derlek, Claudemir de Souza, Erdoğan Yeşilyurt, Yasin Öztekin

MAÇ BAŞLIYOR

Son güncelleme 15:04 | 16 Şubat 2020
sivasspor trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
22 11 40
5 Galatasaray
21 11 39
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