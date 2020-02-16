CANLI YAYIN | Trabzonspor – Sivasspor | Süper Lig 22. hafta

Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor ve Sivasspor kritik mücadelede kozlarını paylaşıyor. Medical Park Stadı’nda oynanacak ve saat 16:00’da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Kritik maçın ‘VAR’ hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olurken, ‘AVAR’da Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak.

Zorlu maç öncesinde Sivasspor 42 puanla 2. sırada yer alırken, bir maçı eksik Trabzonspor 41 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo mavili ekip ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılırken Sivasspor 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son 3 maçından galibiyet çıkartamadı.

İŞTE İLK 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Arda, Hüseyin Türkmen, Serkan, Abdurrahim, Da Costa, K. Ahmet, Doğan, A. Parmak, Bilal, Sturridge

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Ziya, Fernando, Yatabare

Yedekler: Ali Şaşal, Muammer Yıldırım, Furkan Sağman, Paul Papp, Samba Camara, Isaac, Cofie, Armin Derlek, Claudemir de Souza, Erdoğan Yeşilyurt, Yasin Öztekin