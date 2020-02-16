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Bursaspor 2-1 Adana Demirspor | TFF 1. Lig
TFF 1.Lig

Bursaspor 2-1 Adana Demirspor | TFF 1. Lig

Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Bursaspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında kritik maçta Adana Demirspor'u konuk etti. Timsahlar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla 39 puanla 2. sıraya çıktı. Adana Demirspor ise 34 puanla 4. sırada kaldı. Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile çıktığı 7 lig maçında 5 galibiyet aldı.

16 Şubat 2020 19:16

TFF 1. Lig’in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Bursaspor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 2-1 yendi.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Burak Altıparmak ve penaltıdan Yevgen Seleznov kaydederken, konuk ekibin tek golü Mehmet Akyüz’den geldi.

Maçı Bursaspor 10 kişi tamamlarken, 64’üncü dakikada Özer Hurmacı kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 39’a yükseltti. Adana Demirspor ise 34 puanda kaldı.

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STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Koray Gençerler, Ömer Tevfik Özkoç, Bersan Duran

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Abdullahi Shehu, Burak Altıparmak, Özer Hurmacı, Abdou Razack Traore (Dk. 90+3 Recep Aydın), Serdar Özkan (Dk. 75 Aykut Akgün), Yevgen Seleznov (Dk. 79 Kubilay Kanatsızkuş)

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed Şengezer, Okan Alkan, Adil Demirbağ, Tayyip Talha Sanuç, Joher Khadim Rassoul, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin (Dk. 73 Jakub Kosecki), Aias Aosman (Dk. 58 Ibrahima Kone), Volkan Şen, Pa Amat Dibba (Dk. 46 Mehmet Akyüz)

GOLLER: Dk. 11 Burak Altıparmak, Dk. 35 (P) Yevgen Seleznov (Bursaspor) – Dk. 69 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 64 Özer Hurmacı (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Yevgen Seleznov, Özer Hurmacı, Tayfur Bingöl, İbrahim Üzülmez (TD), Abdullahi Shehu, Anıl Karaer (Bursaspor) – Pa Amat Dibba, Volkan Şen, Aias Aosman, Adil Demirbağ, Okan Alkan (Adana Demirspor)

Son güncelleme 19:17 | 16 Şubat 2020
adana demirspor bursaspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
21 13 44
2 Istanbul Basaksehir
22 12 43
3 Sivasspor
22 12 42
4 Galatasaray
22 11 40
5 Alanyaspor
22 11 39
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