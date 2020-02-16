Bursaspor 2-1 Adana Demirspor | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig’in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Bursaspor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 2-1 yendi.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Burak Altıparmak ve penaltıdan Yevgen Seleznov kaydederken, konuk ekibin tek golü Mehmet Akyüz’den geldi.
Maçı Bursaspor 10 kişi tamamlarken, 64’üncü dakikada Özer Hurmacı kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 39’a yükseltti. Adana Demirspor ise 34 puanda kaldı.
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Koray Gençerler, Ömer Tevfik Özkoç, Bersan Duran
BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Abdullahi Shehu, Burak Altıparmak, Özer Hurmacı, Abdou Razack Traore (Dk. 90+3 Recep Aydın), Serdar Özkan (Dk. 75 Aykut Akgün), Yevgen Seleznov (Dk. 79 Kubilay Kanatsızkuş)
ADANA DEMİRSPOR: Muhammed Şengezer, Okan Alkan, Adil Demirbağ, Tayyip Talha Sanuç, Joher Khadim Rassoul, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin (Dk. 73 Jakub Kosecki), Aias Aosman (Dk. 58 Ibrahima Kone), Volkan Şen, Pa Amat Dibba (Dk. 46 Mehmet Akyüz)
GOLLER: Dk. 11 Burak Altıparmak, Dk. 35 (P) Yevgen Seleznov (Bursaspor) – Dk. 69 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 64 Özer Hurmacı (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Yevgen Seleznov, Özer Hurmacı, Tayfur Bingöl, İbrahim Üzülmez (TD), Abdullahi Shehu, Anıl Karaer (Bursaspor) – Pa Amat Dibba, Volkan Şen, Aias Aosman, Adil Demirbağ, Okan Alkan (Adana Demirspor)