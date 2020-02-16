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Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli?
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Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında ve nereli?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğdu. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir kaç yaşında ve nereli?

16 Şubat 2020 11:30

Eski basketbolcu Barış Murat Yağcı kimdir merak ediliyor. İşte Barış Murat Yağcı kimdir ve hakkında detaylı bilgiler..

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Survivor Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

Son güncelleme 11:30 | 16 Şubat 2020
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