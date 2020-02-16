MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor Gençlerbirliği 0-1 | Seri sona erdi… Sürpriz sonuç

Süper Lig’in 22. haftasında liderlik mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor, sahasında düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Gençlerbirliği’ni konuk etti. Gençlerbirliği, zorlu deplasmandan 76. dakikada Stancu’nun attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Özellikle ilk yarıda iki takımın da tempolu bir oyun ortaya koyduğu ve karşılıklı pozisyonlarla geçen maçta, kaleciler yaptıkları kurtarışlarla dikkat çekti. Toplam 37 şutun atıldığı karşılaşma tek golle sona erdi. Gençlerbirliği, aldığı kritik üç puanla Aytemiz Alanyaspor’un ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdiren ekip oldu.

Bu galibiyetle puanını 24 yaparak nefes alan Gençlerbirliği, maç fazlasıyla 11. sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaştı. Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanla maç fazlasıyla 4. sırada kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Welinton Silva, Onur Bulut, Kaan Kanak, Steven Caulker, Junior Fernandes (Djalma Campos dk. 67), Anastasios Bakasetas, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Emircan Altıntaş dk. 75), Musa Çağıran (Mustafa Pektemek dk. 80), Papiss Cisse

Yedekler: Cenk Gönen, Eray Birniçan, Baiano, Fabrice N’Sakala, Giorgos Tzavellas, Umut Güneş, Yacine Bammou

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio Ramos, Halil İbrahim Pehlivan (Ahmet Oğuz dk. 90+1) Zargo Toure, Sefa Yılmaz (Giovanni Sio dk. 32), Stephane Sessegnon, Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan (Berat Özdemir dk. 65), Daniel Candeias, Bogdan Stancu

Yedekler: Ertaç Özbir, , Mattias Bjarsmyr, Ömer Alper Tatlısu, Rahmetullah Berişbek, , Mats Seuntjens, Nadir Çiftçi, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Stancu (dk. 77) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Candeias, Nordfeldt (Gençlerbirliği), Ceyhun Gülselam, Kaan Kanak, Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

1′ Gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında kanattan topla hızla çizgiye kat eden Efecan’ın ortasında top savunmanın ters vuruşu kaleci Nordfeldt’te kaldı.

2′ Gençlerbirliği atağında Candeias sağ kanattaki boşluğu değerlendirerek ceza sahasına hızlı girdi. Burada topu kontrol eden Candeias’ın vuruşu kaleci Marafona’dan döndü. Candeias dönen topu tekrar şutladı ancak Marafona ikinci kez topu çelmeyi başardı ve kornere tokatladı.

4′ Kornerden dönen topta kontraya çıkan Alanyaspor’da Cisse’nin şutu kaleci Nordfeldt’ta kaldı.

19′ Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Fernandes ceza sahası dışından sert vurdu. Şut kaleci Nordfeldt’ten döndü, ardından topa yetişen Kaan’ın vuruşu auta çıktı.

22′ Alanyaspor atağında sol kanatta Cisse topu diğer kanatta koşu yapan Efecan’a gönderdi. Bu oyuncunun son çizgiden yaptığı ortaya takım arkadaşlarından önce kaleci Nordfeldt’e uzanarak tehlikeyi önledi.

29′ Gelişen Alanyaspor atağında orta sahadan gelen pası kontrol eden Bakasetas’ın ceza sol çaprazından çektiği şutu kaleci Nordfeldt güçlükle yumruklayarak uzaklaştırdı.

37′ Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fernandes topu ceza sahasında kale önüne koşu yapan Efecan’a bırakmak istedi ancak pasın hızını ayarlayamadı ve kaleci Nordfeldt topu aldı.

44′ Gelişen Alanyaspor atağında Cisse ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Efecan’ın şutu ağlara gitti ancak karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan pozisyonun ofsayt olduğuna karar kılarak golü geçerli saymadı.

46′ Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Stancu, Caulker’ı çalımlayarak kale önüne ortaladı ancak boşa çıkan topa kimse dokunamadı.

51′ Ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan’ın ara pasında Cisse ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleciden dönen topu tekrar kaleye gönderen Cisse’nin şutu az farkla auta gitti.

54′ Gelişen Gençlerbirliği kontratağında Candeias’ın pasında topla buluşan Sio gelişine vurdu. Kaleci Marafona’dan dönen topa tekrar şut çeken Sio’nun vuruşunda Marafona ikinci kez gole izin vermedi. Tekrar dönen topu ise Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

57′ Gençlerbirliği atağında Candeias’ın ortasında Yasin kafayla topu indirdi, karambolde kalan topa Sio vurdu ancak kaleci Marafona topu kontrol etti.

61′ Taçla başlayan Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Ceyhun yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakemin devam ettirdiği pozisyonda Cisse kaleyi denedi ancak top savunmaya çarparak kornere çıktı.

67′ Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan’ın yaptığı ortada ön direkte topa yükselen Cisse’nin kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt yükselerek topu yumrukladı.

GOL! 77′ Gelişen Gençlerbirliği kontratağında soldan hızla ilerleyen Sio’nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Stancu gelişine sert vurdu. Top kaleci Marafona’nın solundan geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

83′ Gelişen Alanyaspor atağında Djalma Campos’un gerilerden gönderdiği pasa Cisse yetişmeye çalıştı ancak savunma araya girerek topu uzaklaştırdı. Bu pozisyonun ardından sakatlık geçiren Campos saha dışına alındı. Tüm değişiklik hakkını kullanan Alanyaspor sahada 10 kişi kaldı.

86′ Soldan gelişen Gençlerbirliği atağında Sio orta sahada sahip olduğu topla kendi ilerledi. Kendi yarı sahasından çıkan Sio, ceza sahasına girerek şutunu çekti ancak son anda ayak koyan Alanyaspor savunması topu kornere çeldi.